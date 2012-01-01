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Технологии
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Как укладывать кафель в ванной комнате: основные этапы и технология работ
Экология потребления. Лайфхак: Не беспокойтесь: укладывать плитку с пошаговой инструкцией OBI не составит и труда. Продолжительность... Читать дальше →
Еда
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8 десертов без муки, которые подарят райское наслаждение
Сразу сладенького захотелось
Здоровье
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Болит голова — проверьте печень!
Экология здоровья: Все органы и системы в организме работают в механизме единой функции. Голова – это та часть, которая принимает сигналы от всех органов, поэтому нелегко догадаться, какой орган ...
Разное
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Что такое субботник
Открытка дня
Еда
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5 простых блюд, которые можно приготовить вместе с ребенком
Отличное занятие для всей семьи на выходные.
Технологии
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Как сделать парник в бочке своими руками
Такой метод позволяет собирать довольно приличные урожаи, он также значительно сэкономит место на грядке, а уход за такой грядкой - сплошное удовольствие, ведь не нужно ...
Разное
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Ну здравствуй, буббота
В выходные решил заняться недвижимостью.
Еда
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7 самых полезных завтраков, которые вы когда-либо готовили
Обязательно приготовлю на выходных
Технологии
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Изобретены микроботы, эффективно очищающие воду
Экология потребления.Наука и техника:Новое амбициозное исследование ученых из различных университетов и институтов по всей Европе, которое касается поиска новых, более эффективных методов очищения ...
Мир
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Индийская мудрость
Рубрики: НостальгияЧто будут разглядывать мои внуки.
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